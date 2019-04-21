شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي - 21-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته ، ليجني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.93% بما يعادل -0.25 ريال .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 26.74 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 28.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 27.50 .