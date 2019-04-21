شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي - 21-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط استقرار تداولات سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) أعلى مستوى الدعم المحوري 10.73 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 14.76 إلى 8.24) ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، جاء انخفاض السهم في آخر جلساته ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياٌ قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.54% بما يعادل -0.06 ريال .

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ولذلك وطيلة استقراره أعلى مستوى 10.73 خلال تداولاته القادمة ، نتوقع له الارتفاع ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 11.5 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.73 ومستوى المقاومة 11.50 .