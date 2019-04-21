شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أول مجلس إدارة لبنك الخليج بعد تحويله لمصرف محلي والان نبدء بالتفاصيل

عقد بنك الخليج الدولي - السعودية اجتماع الجمعية التأسيسية في مدينة الرياض وذلك يوم الخميس 23 / 6 / 1440هـ الموافق 28 / 2 / 2019م برئاسة عبد الله بن محمد الزامل، حيث تمت الموافقة على تعيين أول مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء.

وسيتخذ البنك من المنطقة الشرقية مقراً رئيساً له، برأس مال قدره 7.5 مليارات ريال سعودي، وتعود ملكيته بالتساوي بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وبنك الخليج الدولي.

ويأتي هذا الإعلان عقب موافقة مجلس الوزراء السعودي، في شهر مايو من عام 2017م، على تحويل فروع البنك إلى مصرف تجاري سعودي محلي باسم "بنك الخليج الدولي - السعودية".

وفي الاجتماع الأول لمجلس إدارة بنك الخليج الدولي - السعودية المنعقد يوم الأحد 24 رجب 1440هـ الموافق 31 مارس 2019م لدورته التي تنتهي بعد خمسة أعوام؛ وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي قرر أعضاء مجلس الإدارة تعيين عبد الله بن محمد الزامل رئيسًا لمجلس إدارة البنك، وعبد العزيز بن عبد الرحمن الحليسي رئيساً تنفيذياً.

ويتمتع رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي - السعودية عبد الله الزامل بخبرة مهنية واسعة في القطاع الخاص حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة الزامل للاستثمار الصناعي، ويشغل عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الربحية. كما تحفل مسيرة الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي السعودية عبد العزيز الحليسي - الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي، بخبرة عريضة في القطاع المالي، حيث تقلد قبل ذلك منصب وكيل المحافظ للرقابة في مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى توليه مناصب قيادية في عدد من البنوك المحلية والعالمية.