شعبة المعادن الثمينة: استقرار سعر الذهب بالأسواق وعيار 21 يسجل 609 جنيهات للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهدى عبد الفتاح عضو شعبة المعادن الثمينة، أن أسعار الذهب اليوم الأحد 21 أبريل تشهد استقرار ملحوظ حيث سجل الذهب لعيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 609 جنيهات للجرام، بالتزامن مع اجازة سوق الصاغة الأسبوعية.
وبشأن أسعار باقى الأعيرة، قال لـ"الخليج 365" إن الذهب عيار 24 سجل سجل اليوم 696 جنيها للجرام، وعيار 18 سجل اليوم 522 جنيها للجرام، فيما بلغ الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 4872 جنيها، فيما سجلت أوقية الذهب 1275 دولار.
من جانبه، قال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية أمس، إن أسعار الذهب العالمية تسجل أدنى سعر لها منذ قرابة شهر ونصف، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى مصر بالتراجع.
وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هبوط الدولار فى مصر ساهم أيضا فى خفض سعر الذهب.
سعر الذهب فى مصر، ضمن الخدمات المقدمة من الخليج 365، مصحوبة بتحليل لوضع سوق الصاغة فى مصر، وكذلك التأثيرات العالمية على المعدن النفيس وانعكاس ذلك على السوق المصرى.
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