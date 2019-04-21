شكرا لقرائتكم السعودية ومصر تبحثان منع الاحتكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 21 أبريل 2019 - اخر تحديث في 20 أبريل 2019 / 20:53

التقى محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم، خلال زيارته لجمهورية مصر العربية، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري الدكتور أمير نبيل، وبحثا تعزيز التعاون المشترك ونشر ثقافة المنافسة، وتنسيق الجهود لمواجهة أية ممارسات احتكارية تؤثر على حماية حرية المنافسة في البلدين.



وعُقد اجتماع مشترك بين الفرق الفنية لجهاز حماية المنافسة المصري والوفد المُرافق لمحافظ الهيئة العامة للمنافسة، لمناقشة الملفات والقضايا التي تخدم حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية الضارة، ودراسة مدى تأثيرها على النمو في تلك الأسواق، والعمل على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات والمشجعة للتطوير التقني والابتكار بما يعود بالإيجاب على معدلات النمو الاقتصادي للبلدين.