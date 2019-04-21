عودة السيدات لمجلس غرفة جدة من بوابة "التجارة"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

توقع عضو مجلس إدارة غرفة جدة إبراهيم بترجي أن يكون أول اجتماع لأعضاء المجلس في دورته الجديدة الـ22 غرة رمضان المقبل، حيث سيتم فيه التصويت على اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبيه، بعد صدور قرار وزارة التجارة والاستثمار، أمس، بتعيين 6 أعضاء ليكتمل عدد مجلس إدارة غرفة جدة المكون من 18 عضوا.

ورغم عدم فوز أي من السيدات في الانتخابات التي جرت أخيرا، إلا أنهن عدن للمجلس من باب وزارة التجارة حيث شمل التعيين عضوتين.

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وكانت غرفة جدة أنهت انتخاباتها بعد خمسة أيام من التصويت جابت محافظات القنفذة والليث وخليص ورابغ وصولا إلى جدة، بفوز 12 عضوا، منهم 10 أعضاء يفوزون بعضوية المجلس للمرة الأولى، في حين لم يفز من أعضاء المجلس في دورته السابقة سوى اسمين كلاهما من فئة الصناع، بينما خلت فئة التجار من الأعضاء السابقين.

وأوضح بترجي، أن المجلس، والذي جاءت فيه سيدتان بالتعيين، سيحقق بإذن الله الطموح وفق رؤية المملكة 2030 وسيعمل على مواجهة التحديات ووضع الحلول من أجل قطاع كبير تحت مظلة غرفة جدة، والتي احتفت أخيرا بمرور 75 عاما عمرها في خدمة التنمية والاقتصاد والتجارة ومجتمع الأعمال في بوابة الحرمين الشريفين محافظة جدة، مبرزا إنجازات الغرفة وأنشطتها المقدمة لأكثر من 100 ألف منتسب من أصحاب الأعمال.

يذكر أن انتخابات مجلس إدارة غرفة جدة للدورة الـ22 سجلت حضورا كبيرا للناخبين، وشهدت تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الغرف السعودية، وظهور نتائج الانتخابات بصورة الكترونية أمام الحضور في موقع عقد الانتخابات بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات بإشراف لجنة انتخابات غرفة جدة التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، والتي يرأسها المدير العام للغرف التجارية الصناعية في وزارة التجارة والاستثمار يحيى عزان.

المعينون من قبل التجارة:

أحمد العطاوي

رائد المديهيم

صالح السريع

محمد ناغي

دينا النهدي

سارة العايد

عمر السلمي

عبدالله الحارثي

عبدالله السهلي

ماجد الصبحي

علاء باشفر

عبدالله السلمي