مسؤول في حكومة هادي يتهم مرتزقة الامارات بنهب الثروة السمكية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

كشفت وسائل اعلامية تابعة للعدوان السعودي الأمريكي عن معلومات خطيرة تتعلق بحالة العبث والتخريب للمراعي البحرية والنهب الذي تقوم به قوارب صيد أجنبية في المياه الاقليمية اليمنية .

وأكد الدكتور عادل الغوري مستشار وزارة الثروة السمكية في حكومة المرتزقة وممثل الوزارة لدى ( الفاو ) على وجود جهات وأفراد يمنيين مدعومين من الامارات يعملون كوسطاء للناهبين الأجانب مقابل عمولة ضخمة ، ودعا الغوري إلى سرعة الحد من عبث القوارب السنفافورية والتايلندية التي تعبث وتنهب دون حسيب اورقيب لأنها تعمل تحت مظلة نافذين محليّين في محافظة عدن .

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واستعرض الغوري المشاكل الأخرى التي تهدد الثروة السمكية منها استخدام طريقة الحوي في الصيد وعدم التزام الصيادين بمنع الاصطياد، في مواسم التبييض وكذا عدم وجود دراسات واحصائيات عن حجم المخزون وتحديد الكمية المفترضة، للاصطياد مشيرا إلى أن آخر دراسة كانت في ثمانينات القرن الماضي ونوصلت إلى نتيجة مفادها إن المخزون السمكي في خليج عدن والبحر العربي مليون طن وحددت حينها الكمية الممسموح باصطيادها.

وأكد أن منذ ذلك التاريخ لم تحدد أي جهة الكمية المسموح باصطيادها وظلت الثروة السمكية عرضة للنهب، والمراعي السمكية عرضة للتدمير والتخريب مما ينذر بكارثة وشيكة .

يشار الى أن الأمارات تمنع الصيادين اليمنيين من الاصطياد في حين تقوم باستجلاب سفن الصيد العملاقة الاجنبية لجرف الثروة السمكية من المياه اليمنية.