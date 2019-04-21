شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حجز 1982 قطعة أرض مميزة وأكثر تميزا بـ13 مدينة جديدة 30 أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الإسكان يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل الجارى، موعد لبدء حجز أكثر من 1982 قطعة أرض مميزة وأكثر تميزا بنحو 13 مدينة جديدة.

وبما يتعلق بشروط الحجز، تضمنت "أنه لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، ولا يجوز للأسرة التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض، وألا يكون قد سبق له تخصيص قطعة أرض أو لأحد أفراد أسرته سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير، وأن قطع الأراضى المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط ولا يحق للمشترى أو خلفه العام تغيير الاستخدام المخصص.

وتبدأ عملية الحجز اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 أبريل تبدأ عملية حجز قطع الأراضى من الساعة 10 صباحا، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز خلال الفترة من يوم الأحد 12 مايو وحتى يوم الخميس 13 يونيو.

وفى حالة عدم سداد مبلغ الاستكمال خلال الفترة من 12 مايو وحتى 13 يونيو يتم إلغاء الحجز ويخصم منه 1% مصاريف إدارية و0.5% مقابل إشغال من إجمالى ثمن الأرض سنويا.