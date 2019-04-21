شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 21-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع بقوة خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5292 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس ارتفاع حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما نجح المؤشر في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 5250 نقطة، وهو ما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 5500 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 5250 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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