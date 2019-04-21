شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 21-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2813 نقطة، مصحوبا بتدني كميات التداول، في ظل استمرار حيادية المؤشرات الفنية في الاجل القصير، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين اما 2820 لاعلى او 2780 لاسفل، وهو ما يدفعنا بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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