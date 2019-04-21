شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 21-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 10348 نقطة، في ظل استمرار سيطرة المشترين على التداولات في الاجل القصير، ومازال المؤشر يتداول في اتجاه صاعد على المدى القصير وهو ما دلت عليه القناة الصاعدة، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 10600 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10200 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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