شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة بدر: حققنا 100% من خطتنا السنوية.. وقربنا من العاصمة الإدارية ميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر الجديد، عن أبرز محاور خطته لتحقيق أعلى معدل نسبة تنمية فى المدينة.

وأضاف المهندس عمار مندور، أن المدينة تشهد نسبة إقبال كبيرة من المواطنين، وهو ما يتطلب شرعة تنفيذ شبكة طرق جديدة لخدمة المواطنين، إضافة إلى صيانة وإصلاح الطرق المتهالكة داخل بعض الأحياء بالمدينة.

وأوضح أن محور تشجير شوارع المدينة وإنشاء مناطق ترفيهية وحدائق ومتنزهات، يأتى على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لمحور النظافة ونظافة الطرق والاهتمام بالمظهر الجمالى للمدينة.

وأشار إلى أن المدينة تعد من أكثر المدن التى استفادت من قربها للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ارتفعت قيمة الأراضى بها وشهدت نسبة إقبال مرتفعة من قبل المواطنين.

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وأكد أن الجهاز استطاع تحقيق نحو 100%من خطة الجهاز لعام2018 /2019، لافتا لَبْس أن الخطة تتخطى 1.6 مليار جنيه.

وكان المهندس عمار مندور، قد أكد لـ"الخليج 365" أن نسبة تنفيذ الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها لموظفى وزارات العاصمة الإدارية بلغت 12%، مضيفا أنه جارى تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر داخل مدينة بدر لموظفى العاصمة الإدارية المقرر نقلهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مدينة بدر تعد من أكبر المدن التى تتضمن تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى بها، حيث تتضمن نحو 55 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتى تتضمن أكثر من 16 ألف شقة، فيما تطت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية والتى تتضمن 10 آلاف شقة لنسبة تخطت الجدول الزمنى المحدد، بينما وصلت المرحلة الثالثة لنسبة تنفيذ تخطت الـ20%.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع سكن مصر والتى تتضمن 1272 وصلت نسبة التنفيذ بها لـ85 %، لافتا إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أشاد بالمشروع وجودة التنفيذ خلال جولته الأخيرة بالمدينة.