مؤتمر الحكومة والمدن الذكية اليوم في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنطلق صباح اليوم أعمال المؤتمر ال 25 للحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعقد على مدار 5 أيام خلال الفترة من 21-25 إبريل/‏ نيسان 2019 في دبي، بمشاركة ما يزيد على 30 من الخبراء الاقليميين والعالميين، وذلك بدعم ورعاية كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، دائرة دبي للسياحة والتسويق التجاري، مدينة الملك فهد الطبية، منصة الخدمات الذكية «AXS» التابعة لمجموعة تيكوم، شركة سجل التقنية، مكتب البحر الأحمر للاسشتارات الهندسية، الدليل لنظم المعلومات، الرواد لأنظمة تقنية المعلومات، نسيج.

ويناقش المؤتمر استراتيجيات وتطورات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الجيل الخامس وأفضل الممارسات وتكنولوجيا الحكومة والمدن الذكية والتوجهات المستقبلية بخصوص التطوير والتحول المؤسّسي المبنية على أفضل الممارسات القيادية العالمية وعلم الادارة الحديث، حيث يركز المؤتمر على استراتيجيات تحول المؤسسات لمواكبة استراتيجيات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الجيل الخامس والاطلاع على أفضل الممارسات والتي من شأنها دعم استراتيجيات الابتكار المؤسسي. كما يناقش أهم استراتيجيات استشراف المستقبل، التحول المؤسسي، إدارة التخطيط المؤسسي واستراتيجيات التطوير المعرفي، أنظمة الحوكمة في عصر التحول المؤسسي وتعزيز دور المؤسسات في سياق تطوير التنافسية العالمية.