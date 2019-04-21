5 % نمو قطاع السيارات الفارهة في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال آلتر يلماظ المدير العام ل«جنيسيس» في إفريقيا والشرق الأوسط،: «إن قطاع السيارات الفاخرة في الدولة، يشهد نمواً بنحو 5 %»، مرجعاً ذلك إلى مرونة القطاع بشكل عام، والإقبال الدائم على السيارات الفارهة، إضافة إلى الدخل المرتفع لسكان الدولة، وانخفاض أسعار الوقود بالنسبة للدول الأخرى.

وأكد يلماظ في تصريحات ل«الخليج»، أن الشركة بصدد إطلاق مجموعة سيارات «جنيسيس» الكاملة، بما فيها سيارات الدفع الرباعي، وتقديم أول سيارة كهربائية عام 2021، التي سيتم طرحها لأول مرة في الشرق الأوسط خلال العام المقبل.

أكد يلماظ، أن مبيعات الشركة للسيارات الفارهة شهد نمواً فاق ال89%، متوقعاً أن يشهد سوق المبيعات هذا العام تفوقاً على مبيعات العام الماضي، خاصة مع تزايد الاهتمام بسوق السيارات الفاخرة مع الكثير من التطورات الإيجابية في المنطقة، والسماح بقيادة النساء في السعودية، وتوفر المزيد من العلامات التجارية الجديدة في السوق، وتعزيز الحملات الإعلانية من قبل المنافسين.

وعن توجه الطلب من قبل المشترين، قال يلماظ: إن السوق يرتبط بالأوضاع التي سادت في الفترة الماضية، والتي سادها هناك تباطؤ في المبيعات منذ عام 2015، وهو أمر يتعلق بمعايرة دورة عمليات الشراء، والتكيف مع أنماط الاستهلاك المتغيرة، وسيستمر الطلب بالتزامن مع دورات تجديد المركبات لمدة 4-5 سنوات، وتحول العقلية نحو سيارات الدفع الرباعي الأصغر حجماً أو السيارات ذات الدفع البديل أو على الأقل السيارات ذات محركات المنخفضة الاستهلاك للوقود.

وأشار يلماظ إلى أن علامة «جنيسيس» تعد جديدة في السوق، ما يمنحها مزايا استثنائية، الأمر الذي يتيح لها تعزيز التفكير الإبداعي والابتكار في نهجها، مشيراً إلى تركيز الشركة على تقديم عروض فريدة، وإحداث فرق واضح على مستوى السوق؛ عبر تلبية احتياجات ورغبات المستهلكين.

وأكد يلماظ، أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في مجال التطورات التكنولوجية وعوامل السلامة والرفاهية والبنية التحتية الفريدة.

الكهرباء والوقود

وحول توقعاته بأن تحل السيارات الكهربائية محل السيارات العاملة بالوقود، استبعد يلماظ أن يحدث ذلك خلال السنوات القليلة القادمة، ولا يمكن أن يكون الاستبدال كاملاً؛ نظراً لاختلاف المدى، ومدة إعادة الشحن، مشيراً إلى أن شركة «جنيسيس»، تعمل على تطوير سياراتها بشكل دائم؛ لتلبية هذه الاحتياجات.

السيارات الكورية

وأضاف يلماظ: إن السيارات الكورية تحظى بتقدير جيد في منطقة الشرق الأوسط، ولديها قاعدة عملاء متنامية، قائلاً: «نحن نأمل ونثق بأن التصاميم الهندسية الفاعلة والموثوقة للسلامة، إضافة إلى الفلسفة التقدمية والمبتكرة في ثقافة شركتنا؛ ستدفعنا إلى المكان الذي نستحقه كأول علامة تجارية كورية للسيارات الفاخرة».

جي 70 السيدان الفاخرة

وكانت شركة «جنيسيس» قد أطلقت سيارتها السيدان الفاخرة المدمجة «جي 70» في منطقة الشرق الأوسط؛ استكمالاً لتشكيلة طرزها الأساسية من سيارات السيدان.