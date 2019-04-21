روسيا تدفع أموالاً من صندوق سيادي لشركات النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول بارز بوزارة المالية، إن روسيا تتوقع أن تدفع لشركات النفط حوالي 210 مليارات روبل (3.3 مليار دولار)، من أموال صندوقها الوطني للثروة هذا العام، في إطار اتفاق للإبقاء على أسعار البنزين والديزل المحلية منخفضة.

واتفقت الحكومة وشركات النفط العام الماضي على خفض أسعار الجملة للوقود المحلي، كإجراء مؤقت لكبح تكاليف البنزين والديزل.

وبمتقضى الاتفاق الذي بدأ سريانه في أول نوفمبر/‏تشرين الثاني ويستمر حتى الثلاثين من يونيو/‏حزيران، سُمح لشركات النفط فقط بأن تزيد ببطء تكاليف البنزين والديزل التي بدأت بالارتفاع بسبب صعود أسعار النفط العالمية.

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وروسيا جزء من اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط بهدف دعم أسعار الخام، وهو مصدر رئيسي لإيرادات الدولة، لكن ذلك له تأثير سلبي في الداخل مع ارتفاع تكلفة البنزين، وهي أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في التضخم.

وقال أليكسي سازانوف، رئيس إدارة الضرائب بوزارة المالية، للصحفيين إنه في شهر فبراير/‏ شباط وحده دفعت الدولة 20-30 مليار روبل لشركات النفط؛ للإبقاء على أسعار الوقود تحت السيطرة.

وتستخدم روسيا الصندوق الوطني للثروة كأداة لتخفيف آثار صدمات خارجية محتملة، ودفع معاشات أو دعم بعض المشاريع المهمة في الداخل. وقواعد الانفاق صارمة؛ لأن الدولة تريد الحفاظ على الصندوق.

(رويترز)