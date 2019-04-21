«غرفة الشارقة» تُنظم «رواندا عرض استثماري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ضمن خطط عملها الهادفة إلى تعزيز مكانة الشارقة الاستثمارية، وبناء شراكات بناءة مع مختلف دول العالم، تُنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع شركة «بوثو» للأسواق الناشئة مُلتقى تحت عنوان: «رواندا عرض استثماري»؛ وذلك يوم 23 إبريل/نيسان الجاري، بحضور ممثلين ومسؤولين عن الحكومة الراوندية، وأبرز المستثمرين على مستوى الدولة.

ويأتي الملتقى الذي يعقد في المقر الرئيسي لغرفة الشارقة، بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وياسمين دليلة امري القائمة بأعمال القنصلية العامة لجمهورية رواندا لدى دولة الإمارات، وعدي بهاسين شريك أول لدى شركة «تريدوايز»، وسانجيف غوبتا المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المالية لدى مؤسسة إفريقيا المالية، وزهارا مالك الرئيس التنفيذي لدى «كروس فينور كابيتال» والمستشار لدى مجموعة «بوثو» للأسواق الناشئة، ويناقش الملتقى مجالات التعاون بين رواندا والشارقة؛ للارتقاء بالعلاقات الثنائية بينهما نحو مزيد من النمو والازدهار.

وقال عبد الله سلطان العويس: إن الغرفة تحرص على تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الشارقة ورواندا، وبحث سُبل تدعيم المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تخدم مصالح مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.

وأضاف: إن المُلتقى يُمثل فرصة حقيقية لدعم أواصر التعاون الاستثماري وآليات دعمه مع رواندا، والعوائد المنتظرة من هذه الشراكة بما يتماشى مع استراتيجية «غرفة الشارقة»؛ الهادفة إلى تسهيل ازدهار قطاعات الأعمال، وتعزيز قدراتها؛ من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الرسمية في رواندا ذات الشأن الاقتصادي؛ عبر تكريس أفضل الممارسات الاقتصادية والتنموية، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتنشيط عملية تدفق الاستثمارات.