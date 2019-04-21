بلدية دبي تتيح للمستثمرين 10% من مساحات الحدائق العامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت بلدية دبي عن فرص استثمارية متعددة في الحدائق العامة التابعة لها في دبي؛ وذلك من خلال مساحات الفعاليات، وتخصيص مساحات مختلفة للمطاعم والأنشطة التجارية المختلفة، وفتح الباب أمام المستثمرين، لتقديم أفكارهم الاستثمارية كذلك؛ وذلك ضمن خريطة استثمارية لكل حديقة.

أشار المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، إلى أن الدائرة تهدف إلى دعم توجهات القيادة الرشيدة؛ لتشجيع الاستثمار؛ وتسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين في الإمارة. وأضاف: «تقدم بلدية دبي إسهامات كبيرة؛ من خلال توفير بيئة ملائمة ومحفزة للاستثمار، بتعزيز الاقتصاد المنوع في دبي، وضمان محافظتها على تنافسيتها وريادتها، لتظل الخيار الأول للمستثمرين ورجال الأعمال الباحثين عن أفضل الملاذات والفرص الاستثمارية».

من ناحية أخرى، قال نجيب محمد صالح مدير إدارة الاستثمار ببلدية دبي،: إن هناك فرصاً استثمارية عديدة متاحة، بما في ذلك الاستثمار في 6 من الحدائق العامة الكبرى التابعة للبلدية؛ وهي: الخور وزعبيل ومشرف والممزر والصفا، إضافة إلى الحديقة القرآنية التي افتتحتها بلدية دبي مؤخراً في منطقة الخوانيج.

وأضاف: «تهدف الفرص المطروحة إلى استثمار ما يقارب 10% من مساحة كل حديقة؛ لتنفيذ مشاريع استثمارية، وندعو المستثمرين كذلك إلى تقديم أفكارهم في هذا المجال؛ لدراسة الطرق المثلى التي من الممكن أن تكون مجدية».

وشاركت بلدية دبي مؤخراً في «ملتقى الاستثمار السنوي 2019»؛ حيث سجلت حضوراً مميزاً لها أمام وفود المستثمرين الذين يمثلون أكثر من 140 دولة من شتى أنحاء العالم. وكان الهدف من مشاركة الدائرة في هذا الحدث السنوي تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من الحدائق العامة في إمارة دبي؛ من خلال مساحات الفعاليات، وتخصيص مساحات مختلفة للاستثمار. ويعد ملتقى الاستثمار السنوي 2019 الحدث العالمي الأكبر للمستثمرين، ويشهد عدداً هائلاً من الاجتماعات بين الشركات والمؤسسات الحكومية. ويقدّم الملتقى معلومات واستراتيجيات؛ لجذب الاستثمار المباشر.



16.68 مليون زائر لخمس حدائق في ثلاث سنوات



تشير البيانات الواردة من بلدية دبي أن 5 حدائق عامّة قد استقطبت مجتمعة حوالي 16.68 مليون زائر خلال السنوات الثلاث الماضية، على رأسها حديقة الممزر الذكية، التي استقطبت 5.7 مليون زائر في ثلاث سنوات.

** حديقة الممزر: بمساحتها الشاسعة وموقعها الفريد على رمال الشاطئ الذهبية؛ حيث تتعدد المناطق والمواقع الترفيهية والترويحية التي تحتضنها حديقة الممزر الذكية. وتوفر الحديقة خدمات التسهيلات الشاطئية وألعاب الأطفال وتأجير الشاليهات والملاعب الرياضية الشاطئية، فضلاً عن المسابح ومنصة التزحلق بالألواح، إضافة إلى الكثير من الأنشطة المتنوعة. وتستقبل الحديقة أكبر عدد من زوار الحدائق العامة الكبرى في إمارة دبي؛ حيث وصل عدد الزوار خلال السنوات الثلاث الماضية إلى ما يقارب 5.7 مليون زائر.

**حديقة الخور: تمتاز حديقة الخور بمرافقها وخدماتها المميزة، ومنها مناطق الرحلات والشواء وألعاب الأطفال والرحلات البحرية وتأجير الدراجات الهوائية، فضلاً عن طيف واسع من المرافق؛ مثل: مركز دبي دولفين ومدينة الطفل التي تضم أقسام عرض مختلفة، واستقبلت الحديقة ما يقارب 3.8 مليون زائر خلال السنوات الثلاث الماضية.

**حديقة مشرف: تعد حديقة مشرف حديقة وطنية. ووصل عدد زوارها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى ما يقارب 3.35 مليون زائر.

**حديقة زعبيل: تحتضن حديقة زعبيل برواز دبي، وقد جذبت مليون زائر في 2018 وهي ذات موقع حيوي، ووصل عدد زوارها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى ما يقارب 3.1 مليون زائر تقريباً.

** حديقة الصفا: تجاوز عدد زوار حديقة الصفا والمطلة على القناة المائية، خلال السنوات الثلاث الماضية 730 ألف زائر، وتعد ذات موقع مميز على شارع الشيخ زايد في قلب دبي؛ إذ تعد موقعاً استثمارياً مهماً كذلك، إضافة إلى أنها حديقة مميزة.