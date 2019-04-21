نصيحة مجرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات والمحن وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل الحثيث وبالفكر والإبداع المتواصل أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس المستفادة، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:

إدارة الوقت:

يتمثل مفتاح إدارة الوقت في وضع أولويات تعين الأفراد على تقسيم المهام وفقاً لأهميتها، ولو أن المديرين لم يهتموا بذلك فإنهم سيميلون إلى الانهماك في النشاطات السهلة أولاً، وبذلك تتعطل النشاطات الاستراتيجية والحيوية، والطريقة الصحيحة لتحقيق هذا الهدف هي وضع قائمة بالأمور المطلوب تنفيذها، والتي تتم مراجعتها كل يوم سواء في الصباح أو في المساء، إضافة إلى تحديد أولوية النشاط على أساس درجة أهمية إنجازه في أسرع وقت.

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خذ نفساً عميقاً:

إذا كنت تشعر بأنّك ترزح تحت عبء الكثير من الأعمال والمتطلبات، فأنت تحتاج إلى أن تصفّي ذهنك، وبضع دقائق من التنفّس العميق تساعدك على إعادة التوازن إلى حياتك. اشهق بعمق لمدة 5 ثوان، ثمّ ازفر من الأنف لخمس ثوان أُخرى، واستمرّ بذلك لمدة 3 دقائق على الأكثر، وأنت جالس على مكتبك، وتأكد من أنّك ستحصل على النتيجة نفسها التي تحصل عليها في صف يوغا مدته 90 دقيقة.

أدرك خطورة الديون:

قد لا تبدو هذه الخطوة مهمّة أو عملية بالنسبة للبعض، ولكنّها في حقيقة الأمر غاية بالأهمّية، حيث إنّها تعمل على تغيير الطريقة التي تنظر بها للديون. فمَن يحاول التخلُّص من ديونه مع عدم قناعته بخطورتها، فلن يفلح في مسعاه.