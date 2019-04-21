مذكرة تفاهم بين «اقتصادية عجمان» وجامعة زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مذكرة تفاهم مع جامعة زايد؛ بهدف تعزيز علاقات الشراكة والتعاون القائمة بين الجهتين، وقع مذكرة التفاهم في مقر الدائرة، المدير العام علي عيسى النعيمي، ومدير الجامعة الدكتور رياض المهيدب، وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع ومبادرات تخدم مصلحة الطرفين، في مجالات التدريب والدراسات والمشاريع الإبداعية.

وقال مدير عام الدائرة، علي عيسى النعيمي: «نحرص في «اقتصادية عجمان» على بناء علاقات شراكة مستدامة مع المؤسسات الأكاديمية في الدولة، بما يسهم في تحقيق الغايات الاستراتيجية للدائرة، ويحقق المصلحة المشتركة مع مختلف الأطراف، وتعد شراكتنا مع جامعة زايد رافداً مهماً؛ لتعزيز التعاون التدريبي والبحثي بين الطرفين، بما يسهم في تعزيز المعرفة لدى مواردنا البشرية، وتعزيز الخبرة لدى طلاب الجامعة، وينعكس إيجاباً على رفد المجتمع بكفاءات وطنية تساهم في مسيرة البناء والتنمية الاقتصادية في الدولة».

وقال مدير جامعة زايد،: «إن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان يأتي انسجاماً مع استراتيجية الجامعة؛ الرامية إلى خلق علاقات مميزة وقوية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص؛ حيث سيعمل الجانبان على تبادل الخبرات في مجالات عدة، بما يحقق الأهداف المرجوة المشتركة من توقيع الاتفاقية بين الجانبين».

وتنص مذكرة التفاهم على قيام الدائرة بتوفير فرص تدريب ميداني لطلبة الجامعة في التخصصات المختلفة، وقيام الجامعة بطرح برامج تدريبية متخصصة حسب الاحتياجات التدريبية للدائرة، وكذلك تضمنت المذكرة التعاون المشترك في إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية، وتبني المشاريع الطلابية المبتكرة التي ترتبط بمجالات عمل الدائرة، وتسهم في دعم وتحفيز الطلبة المقبلين على التخرج والانضمام إلى سوق العمل.