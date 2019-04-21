«تراثنا هويتنا» تحتفل بموروث الجاليات في «مالية عجمان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث احتفلت دائرة المالية في عجمان، بمختلف الجاليات العاملة فيها، من خلال تنظيم فعالية «تراثنا هويتنا»، والتي تهدف إلى تعريف المتعاملين والموظفين بالموروث الثقافي والحضاري، لمختلف الجنسيات المتواجدة في الدائرة.

وتضمنت الفعالية إقامة منصات رئيسية للعديد من الجنسيات، والتي تتضمن الإمارات ومصر والهند و باكستان و الأردن وفلسطين و العراق وتونس، عرض خلالها المشاركون منتجات ومقتنيات تعكس موروثهم الثقافي وعاداتهم وتقاليدهم، وأهم المعالم التي تتميز بها دولهم، إضافة إلى تقديم بعض الأغاني التراثية والشعبية، مع إقامة مطبخ شعبي.وأكدت مريم الظهوري، رئيس فريق السعادة بالدائرة، أن الهدف من الفعالية هو إبراز دور دولة الإمارات الريادي، باعتبارها حاضنة للثقافات؛ حيث تستوعب على أرضها الموروثات التراثية للشعوب والمجتمعات الأخرى، كما تهدف الفعالية إلى تعزيز الهوية الوطنية في نفوس الموظفين، وتثقيفهم بأهمية المحافظة على الموروث المحليوأضافت الظهوري أن يوم التراث العالمي الذي يصادف 18 إبريل/‏ نيسان من كل عام يعد فرصة لنقل مفردات التجربة الحضارية المختلفة للآخر.