6 % نمو صناعة البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تشارك الامارت بعدد كبير من الشركات في معرض «كيه» الدولي للبلاستيك، الذي يعتبر أكبر معرض للبلاستيك في العالم، ويقام في ديسيلدورف الألمانية خلال الفترة من 16- 23 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، حيث من المتوقع أن تنمو صناعة البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط في دولة الإمارات بنسبة تتراوح ما بين 5 و6% خلال السنوات القادمة. وستنضم خمس شركات من الإمارات وأكثر من 10 شركات سعودية إلى المعرض الذي سيجمع أكثر من 3000 شركة عالمية من 60 دولة، لعرض منتجاتها وعملياتها وحلولها العملية.