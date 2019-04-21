شكرا لقرائتكم خبر عن 6 % نمو صناعة البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تشارك الامارت بعدد كبير من الشركات في معرض «كيه» الدولي للبلاستيك، الذي يعتبر أكبر معرض للبلاستيك في العالم، ويقام في ديسيلدورف الألمانية خلال الفترة من 16- 23 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، حيث من المتوقع أن تنمو صناعة البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط في دولة الإمارات بنسبة تتراوح ما بين 5 و6% خلال السنوات القادمة. وستنضم خمس شركات من الإمارات وأكثر من 10 شركات سعودية إلى المعرض الذي سيجمع أكثر من 3000 شركة عالمية من 60 دولة، لعرض منتجاتها وعملياتها وحلولها العملية.
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