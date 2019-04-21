«غرفة عجمان» تُكرّم موظفتين شاركتا في «التميز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

كرّم عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، خريجي رحلة الابتكار من موظفي الغرفة، حيث قام بتكريم إيمان الشامسي مدير إدارة دعم الأعضاء وليلى السعدي رئيس قسم الصيانة والدعم الفني في «غرفة عجمان»، على إتمامهما وتخرجهما في برنامج رحلة الابتكار الذي نفذه برنامج عجمان للتميز.

شهد التكريم في مقر «غرفة عجمان» سالم السويدي المدير العام وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء رئيس فريق الابتكار في الغرفة وخولة خلفان المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي.

وأشاد عبد الله المويجعي بجهود القيادة الرشيدة في دعم بيئة الإبداع والابتكار اتحادياً ومحلياً، وتوفير الوسائل والجهات المحفزة على الإبداع والابتكار للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال الابتكار الذي انعكس على مختلف مناحي الحياة من اقتصاد وتعليم وصحة وأمن وغيرها من القطاعات لتمثل الإمارات تجربة زاخرة يحتذي بها في هذا المجال.

وأثنى على جهود المجلس التنفيذي في عجمان من خلال برنامج عجمان للتميز في تنفيذ برنامج رحلة الابتكار الذي استمر على مدار عام كامل والوصول لاعتراف المنظمة العالمية للابتكار بمشاركة نخبة من موظفي حكومة عجمان المبدعين.

وأكد ناصر الظفري رئيس فريق الابتكار في «غرفة عجمان»، أن الغرفة تولي الابتكار حيزاً مهمّاً ضمن خططها بتوجيهات ومتابعة من مجلس إدارة الغرفة، الأمر الذي انعكس على الخدمات المقدمة وضمان سهولة ممارسة الأعمال وسرعة الإجراءات والمعاملات، وأوضح أن «غرفة عجمان» حريصة على تنظيم الدورات وورش العمل المعنية بالإبداع والابتكار وتعزيز مهارات التفكير الابداعي للموظفين والتفكير خارج الصندوق و تهيئة المناخ المناسب لتعزيز ثقافة الابتكار.

وأوضحت إيمان الشامسي وليلى السعدي، أن البرنامج الذي امتد على مدار عام كامل، تضمن خمس مراحل لشهادات معتمدة من المنظمة العالمية للابتكار في الولايات المتحدة، وهي «أخصائي ابتكار معتمد، استراتيجي ابتكار معتمد، أخصائي تفكير تصميمي معتمد، مدير تنفيذي ابتكار معتمد، ومقيم ابتكار معتمد».

ووجهتا الشكر لغرفة عجمان على إتاحة الفرصة للمشاركة في البرنامج والذي يمثل إضافة قوية لبيئة الابتكار في الغرفة.