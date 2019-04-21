شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا أوبس» يهدي «أمنيات» جائزة عالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” حاز برج «ذا أوبس» الذي طورته شركة «أمنيات العقارية» والواقع في دبي، بأحد أفضل جوائز التصميم في العالم، وهي «جائزة التميز» من قبل مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية «CTBUH

» وتم اختيار برج «ذا أوبس»، الذي صممته المعمارية الراحلة زها حديد من قائمة منتقاة من المباني المهمة حول العالم.

وتم تسليم الجائزة إلى بيتر ستيفنسون، المدير التنفيذي للتطوير في «أمنيات»، خلال المؤتمر العالمي الذي نظمه مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية في مدينة شنتشن في الصين.

احتفى المؤتمر بأفضل المباني الشاهقة ذات التصميم الابتكاري، والمساحات الحضرية، وتقنيات وممارسات البناء من جميع أنحاء العالم. بحضور مالكي المباني الشاهقة والمطورين والمشغلين والمصممين والمهندسين والبنائين.

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