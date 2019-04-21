افتتاح مصنع «جيلتيك» للرعاية الصحية باستثمار 110 ملايين درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتح الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع المصنع الجديد لشركة «جيلتيك» لإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية في مجمع الصناعات الوطنية التابع لموانئ دبي العالمية، بحضور أحمد الحداد المدير التنفيذي للعمليات في المناطق الصناعية والحرة في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وفيكرام تنّان مدير مجموعة «جيلتيك» والفريق الإداري في شركة «جيلتيك» للرعاية الصحية.

استثمرت «جيلتيك» أكثر من 110 ملايين درهم في بناء المصنع الجديد، والذي سيقوم بتصنيع المكملات الغذائية والمستحضرات الصيدلانية في كبسولات الجيلاتين اللينة وأقراص الجيلاتين، وتبلغ طاقته الإنتاجية 1.5 مليار حبّة سنوياً. وقد تم بناء المصنع بعد الحصول على موافقات وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، مع مراعاة معايير«cGMP» في بنائه التي وضعتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» وقد صُمِّم المصنع بما يتلاءم مع متطلبات الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية والخليجية وغيرها من الهيئات العالمية.



تعزيز الإنتاج



من المتوقع أن يعزز افتتاح مصنع «جيلتيك» لصناعة المكملات الغذائية قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، ويوطد الشراكة مع الأسواق الأوروبية والأمريكية. ويعكس هذا الافتتاح حرص الوزارة على تنمية وتطوير الصناعات الدوائية باختلاف أنواعها، والعمل على إيجاد البيئة المناسبة لاستقطاب الشركات الدوائية العالمية، وأهمية توسيع قاعدة المنتجات الدوائية المصنعة في الإمارات، والتركيز على إنتاج أدوية حديثة في مجالات جديدة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، والتي تعمل على إنتاج الأدوية الحيوية والبيولوجية لعلاجات مختلفة، وفتح المجال للتركيز على التنافسية في صناعات الدواء.

وتجدر الإشارة إلى وجود 20 مصنعاً في قطاع الصناعات الدوائية في الدولة، ويتوقع أن تصل إلى 36 مصنعاً دوائياً بنهاية 2021، بفضل دعم قيادة الدولة للاستثمار في هذه الصناعة العالمية الحيوية.

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الدعم الحكومي



وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: «يسرنا في موانئ دبي العالمية و«جافزا»الترحيب بمنشأة»جيلتيك»الجديدة والمتطورة، والتي تؤكد القيمة المضافة التي يوفرها مجمع الصناعات الوطنية. ويعد هذا الافتتاح خطوة إيجابية نحو تطوير قطاع التصنيع في الإمارات. إن الدعم الحكومي القوي المتمثل في وزارة الصحة ووقاية المجتمع واستراتيجية دبي الصناعية 2030، وتوافر البنية التحتية المتطورة، يعززان نمو قطاع الرعاية الصحية والتصنيع. ومن المتوقع أن ينمو قطاع الرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 8 في المائة بحلول عام 2020، مع توقعات بزيادة مطردة في فرص الأعمال. كما أننا نلمس مؤشرات إيجابية في مجال التصنيع المحلي للأدوية، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً متواصلاً خلال السنوات القليلة المقبلة.»



أحدث المعدات



وقال فيكرام تنّان، مدير مجموعة «جيلتيك»: تم تزويد المنشأة الجديدة بأحدث المعدات التي تم استيرادها من كندا وأوروبا. بالإضافة إلى ذلك، قمنا لأول مرة في المنطقة بتطبيق تقنية (تابجيل) الفريدة، والتي توفر جرعات لها العديد من المزايا السريرية والتجارية.

وأضاف:«خلال فترة بحثنا عن موقع للتوسع العالمي، تم معاينة مواقع مختلفة. وأخيراً وقع اختيارنا على دبي في دولة الإمارات، ليس فقط بسبب موقعها الاستراتيجي، وإنما أيضاً للبنية التحتية المميزة التي شجعت جيلتيك على إنشاء هذا المصنع الضخم. لقد كان متوقعاً أن تصبح دبي مركزاً رئيسياً للرعاية الصحية، حيث لا تألُو حكومة دولة الإمارات جهداً لتعزيز التكامل في هذا القطاع الهام من خلال دعم اللاعبين الرئيسيين العازمين على المشاركة بتطوير هذه الصناعة.»