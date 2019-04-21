شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق لتعزيز الإنتاج والتحكم بالذات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختبرت مؤسسة «تالنت سمارت» البحثية، أكثر من مليون شخص، فوجدت أن الناس الذين يمتلكون ذكاءً عاطفياً مرتفعاً، يكونون في الصفوف الأولى في مستويات الأداء. إن السمة المميزة للذكاء العاطفي هي القدرة على ضبط النفس، وهي المهارة التي تمكنك من إنجاز الكثير من الأعمال، عن طريق الحفاظ على التركيز والبقاء على المسار الصحيح.

إن معظمنا يحتاج إلى المزيد من ضبط النفس، لذلك، تحاول «تالنت سمارت»، استكشاف الأشياء التي يقوم بها أولئك الذين يتمتعون بمعدلات مرتفعة من الذكاء العاطفي لإنجاز المزيد من المهام والتحكم في ذواتهم. واتضح من دراساتها أن الناجحين يمارسون السلوكيات التالية:

1- يسامحون أنفسهم

إن الدخول في حلقة مفرغة من الفشل في السيطرة على النفس، يتبعه شعور بالكراهية الشديدة للنفس، هو أمر شائع خلال محاولتك لممارسة ضبط النفس. وتؤدي هذه المشاعر عادة إلى الإفراط في الانغماس في السلوك السيئ. من المهم أن تسامح نفسك وتمضي قدماً. لا تتجاهل شعورك تجاه الخطأ، لكن لا تتمادي في جلد الذات. وبدلاً من ذلك، حوّل انتباهك إلى ما عليك القيام به لتطوّر من نفسك في المستقبل. يمكن للفشل أن يضعف ثقتك بنفسك، ويجعلك تشك في قدرتك على تحقيق نتيجة أفضل في المستقبل. إن الأشخاص ذوي الذكاء العاطفي المرتفع، يعرفون أن النجاح يكمن في قدرتهم على تجاوز الفشل، وهو ما لا يمكن تحقيقه إذا ما كنت تعيش في الماضي.

2- يقولون «نعم» فقط إذا أرادوا ذلك حقاً:

أظهرت الأبحاث التي أجريت في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أنه كلما وجدت صعوبة في أن تقول «لا»، كنت

عرضة للإجهاد والإرهاق وحتى الاكتئاب، وكلها أشياء تدمر قدرتك على ضبط النفس. في الواقع، إن قول كلمة «لا» يشكل تحدياً كبيراً لكثير من الناس. عندما تريد أن ترفض شيئاً، تجنب عبارات مثل «أنا لا أعتقد أنني أستطيع» أو «أنا لست متأكداً». قل «لا» للالتزامات الإضافية، فهذا يعطيك الفرصة لإنجاز التزاماتك الحالية بنجاح.

3- لا يسعون إلى الكمال:

Advertisements

إن الأشخاص الأذكياء عاطفياً، لا يسعون إلى الكمال، لأنهم يعرفون أنه غير موجود. إذا كان الكمال هو هدفك، سيعتريك دائماً شعور مزعج بالفشل، مما قد يجعلك تفقد الحماس. سينتهي بك الحال إلى التباكي على ما فشلت في تحقيقه، وما كان يجب أن يفعله بشكل مختلف، بدلاً من التقدم إلى الأمام.

4- يتجنبون سؤال «ماذا لو؟»:

إن سؤال «ماذا لو؟» يصب الزيت على نار التوتر والقلق الذي يضر بمستويات ضبط النفس لديك. يمكن أن تسير الأمور في مئات الاتجاهات المختلفة، وكلما أضعت المزيد من الوقت في القلق بشأن الاحتمالات، سيتبقى لديك وقت أقل لاتخاذ الإجراءات والعمل المنتج. الناس الأكثر إنتاجية يعرفون أن سؤال «ماذا لو؟» سوف يأخذهم إلى حيث لا يريدون. إن التخطيط ضروري بالطبع، ولكن يجب أن ندرك الفرق بين القلق والتفكير الاستراتيجي.

5- لديهم نظرة إيجابية:

الأفكار الإيجابية تساعدك على ممارسة ضبط النفس، من خلال تركيز انتباه المخ على المكافآت التي ستحصل عليها مقابل جهدك. إن التفكير الإيجابي مفيد لإعادة تركيز انتباهك. عندما تسير الأمور بشكل جيد وتكون حالتك المزاجية جيدة، يصبح ضبط النفس سهلاً نسبياً. عندما تسير الأمور بشكل سيئ، وتسيطر على عقلك الأفكار السلبية، يصبح ضبط النفس هو التحدي. في هذه اللحظات، تذكر أي شيء إيجابي حدث في يومك، أو سيحدث، مهما كان صغيراً. إذا كنت لم تجد شيئاً إيجابياً في يومك الحالي، تفكر في الماضي أو تطلع إلى المستقبل. المهم أن يكون لديك شيئاً إيجابياً تحول انتباهك إليه عندما تراودك الأفكار السلبية، حتى لا تفقد التركيز.

6- ينامون جيداً:

لا أستطيع أن أقول ما يكفي عن أهمية النوم لزيادة الذكاء العاطفي، والحفاظ على التركيز وضبط النفس. عندما تنام يعيد عقلك شحن نفسه، من خلال خلط ذكريات هذا اليوم وتخزينها أو التخلص منها (مما يسبب الأحلام)، بحيث تستيقظ منتبهاً وصافي الذهن. قد يتراجع مستوى ضبط النفس، والانتباه، والذاكرة لديك عندما لا تحصل على القدر الكافي من النوم أو النوع المناسب من النوم. إن الحرمان من النوم يرفع مستويات هرمون التوتر، مما يؤثر في إنتاجيتك طوال اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تحصل على قدر كاف من النوم، فمن المرجح أن تشتهي المزيد من الأطعمة السكرية. لذا، إذا كنت تحاول التحكم في نوعية الطعام الذي تتناوله، فإن الحصول على قدر كاف من النوم كل ليلة يعتبر من أفضل الأشياء التي تساعدك على ذلك.