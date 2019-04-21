شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز برج العرب الجديدة يكشف نسب تنفيذ المشروعات التنموية بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 624 وحدة سكنية (26 عمارة)، بجانب إنهاء وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، لتوفير الخدمات المختلفة لسكان المشروع، وتشمل (مدرسة للتعليم الأساسى – سوق ثلاثية – سوق كبيرة بها 42 محلاً).

وأوضح أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى، والتى تقام على مساحة 55 فداناً، بطاقة تصميمية 115 ألف م3/يوم، بتكلفة 300 مليون جنيه، بينما تبلغ الطاقة التصميمية الإجمالية للمحطة 345 ألف م3/يوم، وتقع على مساحة 400 فدان، ويضم المشروع أيضاً، تنفيذ محطة لرفع مياه الرى المعالجة ثلاثياً، بطاقة تصميمية 40 ألف م3/يوم، وتنفيذ عنبر الطلمبات داخل رافع مياه بهيج، بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه، ويخدم المشروع مناطق الإسكان الاجتماعى، والمنطقة الغربية للمدينة.

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وأشار إلى أنه تم لانتهاء من تنفيذ 13392 وحدة سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بالحى السكنى الثامن، شاملة تنفيذ 33 مشروعاً خدمياً، وهى (6 حضانات – مركزان للشباب – مبنيان أمنيان – مدرستان للتعليم الأساسى – 5 مساجد – وحدتان صحيتان – 4 مبانٍ للخدمات العامة – 10 أسواق تجارية)، بتكلفة 2.75 مليار جنيه.

وأوضح المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات المرافق بالمدينة، وتشمل، مشروع رفع كفاءة وتوسعة محطة رفع الصرف الصناعى (ج) لاستكمال فصل الصرف الصناعى عن الآدمى للاستفادة من معالجة مياه الصرف، بتكلفة 195 مليون جنيه، ومشروع تطوير طريق المدخل الشرقى والواصل لمطار برج العرب الدولى، بتكلفة 75 مليون جنيه، ومشروع استكمال طريق المدخل الرئيسى من الطريق الصحراوى بطول 3.5 كم، بتكلفة 150 مليون جنيه.