القابضة الكيماوية: تشغيل مصنع الأمونيا بـ"كيما 2" الأسبوع المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد محمد الرشيد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه سيتم البدء فى تشغيل مصنع الأمونيا، باكورة مصانع كيما 2 الأسبوع المقبل، خاصة أن مرافق وخدمات المصانع تم الانتهاء منها تماما.
وقال وليد الرشيد لـ"الخليج 365" إن مصنع كيما 2، والذى تكلف أكثر من 11 مليار جنيه سيتم تسليمه فى شهر مايو المقبل، بحيث يكون مصنع اليوريا قد بدأ الإنتاج أيضا، لافتا أنه من المتوقع افتتاح المصنع فى احتفالات مصر بثورة 30 يونيو المقبل.
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