شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تكشف حقيقة مقطع «قمر الدين مخلوط بزجاج» والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، أن المقطع المتداول بعنوان "قمر الدين منتج سوري مخلوط بزجاج" قديم ويعاد تداوله، وما ورد فيه غير صحيح. وأوضحت الوزارة عبر "تويتر": "سحبت هيئة الغذاء والدواء العينات وأخضعتها للتحاليل المخبرية وأثبتت النتائج سلامته، ومطابقته للمواصفات وخلوه من أي شوائب".

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