الان تتابع ضمن الأكثر ربحية في العام.. البورصة السعودية ترتفع 17.5% منذ بداية عام 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قفزت مكاسب البورصة السعودية بنسبة 17.5 في المئة منذ بداية العام، ما يجعلها واحدة من أكثر أسواق الأوراق المالية ربحية في العالم في الأشهر الأولى من عام 2019.

في هذا الصدد، واصل المستثمرون الأجانب الشراء في سوق الأسهم السعودي، حيث كشفت آخر الإحصاءات من السوق المالية السعودية (تداول) أن حصة المستثمرين الأجانب قد ارتفعت إلى 5.48 ٪ وأن صافي سيولة المستثمرين الأجانب بلغ 7.8 ٪ لصالح الطلبات (شراء).

يمثل هذا الارتفاع الجديد في الاستثمار الأجنبي نحو سوق الأسهم السعودية مؤشراً هاماً على الموثوقية العالية للسوق المالي في البلاد ويعكس الثقة في قوة وحيوية الاقتصاد السعودي.

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في هذا السياق، أغلق مؤشر البورصة السعودية هذا الأسبوع بارتفاع بلغ حوالي 109 نقاط ، عند مستوى 9،197 نقطة مقارنةً بـ 0988 نقطة. استمرت في الارتفاع للأسبوع السادس على التوالي. شهدت قيمة التداول نمواً ملحوظاً بلغ 16.73 مليار ريال سعودي (4.46 مليار دولار أمريكي) مقارنة بحوالي 15.53 مليار ريال سعودي (4.14 مليار دولار أمريكي) في الأسبوع الماضي.

أظهر تقرير تداول الذي صدر يوم الأحد ارتفاع حيازة المستثمرين الخليجيين في سوق الأسهم السعودية إلى 2.04 في المائة.

في عام 2018، سجلت الشركات السعودية المدرجة نمواً إيجابياً في الأرباح تصل إلى 105.3 مليار ريال سعودي (28.08 مليار دولار أمريكي).

كان إدراج المملكة العربية السعودية في مؤشر S&P Dow Jones Emerging Market ومؤشر FTSE Russell اعترافًا بثقة المستثمرين المستمرة في السوق ، مما يعكس نجاح الإصلاحات والتحسينات المنجزة جنبًا إلى جنب مع الرؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي.