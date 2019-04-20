رئيس شركة مياه القليوبية: الاستفتاء بمثابة يوم عيد لأهالى المحافظة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم السبت، بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة خالد بن الوليد بالقناطر الخيرية. وأكد "مجاهد" أن الاستفتاء بمثابة يوم عيد ديمقراطى لأهالى محافظة القليوبية بعد اصطحاب العائلات والأسر لأطفالهم الصغار وهم يحملون الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى ويهتفون: "نعم وألف نعم للتعديلات الدستورية وللرئيس السيسى". وحرص المهندس مجاهد على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وسط جموع كبيرة من أهالى محافظة القليوبية للمشاركة بصوتهم فى التعديلات الدستورية. كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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