شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير قطاع الأعمال العام يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر لجنة مدرسة سيزا نبراوى الابتدائية بالتجمع الخامس.

وأكد الوزير فى تصريحات له اليوم ، على أن المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني يجب أن يحرص عليه المواطنون.

وأشار توفيق إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل أحد أهم الممارسات الديمقراطية، مشيدا بإقبال المواطنين على المشاركة في الاستفتاء وخاصة عمال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ودعا وزير قطاع الاعمال العام المواطنين للنزول بكثافة للإدلاء بأصواتهم وتقديم رسالة للعالم أجمع تؤكد على وعى المصريين وتحملهم المسؤولية وإرادتهم الحرة فى الاختيار.

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