شكرا لقرائتكم خبر عن 16.7 مليار.. قيمة تداولات الأسهم خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

سجلت قيمة التداولات الإجمالية في سوق الأسهم «تاسي» ارتفاعًا خلال أسبوع، وبلغت 16.73 مليار ريال، مقارنة بنحو 15.53 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

واختتم السوق تداولاته الأسبوعية، على ارتفاع بنسبة 1.2% ما يعادل 109 نقاط مغلقا عند 9197 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 9088 نقطة، مواصلا ارتفاعه لسادس أسبوع على التوالي.

واستمرت الشركات المدرجة في السوق السعودي في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول 2019، وينتظر ارتفاع وتيرة الإعلان خلال الأسابيع القادمة. وأنهى 11 قطاعًا في السوق هذا الأسبوع على ارتفاع مقارنة بالأسبوع الماضي، تصدرها قطاع «تجزئة الأغذية» بنسبة 2.8%، وارتفع قطاع «البنوك» بنسبة 1.9%، فيما سجلت 9 قطاعات تراجعًا، تصدرها قطاع «الإعلام والترفيه» بنسبة 3%. وشهد الأسبوع المنتهي ارتفاع أسهم 90 شركة، فيما انخفضت أسهم 92 شركة، واستقرت أسهم 7 شركات عند نفس مستواها بالأسبوع الماضي.

وتصدر سهم «التعاونية» ارتفاعات السوق هذا الأسبوع بنحو 8%، وارتفعت أسهم «معادن» و«مصرف الإنماء» و«البنك الأول» بنسب تراوحت بين 5 و6%، فيما تصدر سهم «الخضري» قائمة التراجعات، بنحو 6%.