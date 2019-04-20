شكرا لقرائتكم خبر عن 5 % نموا متوقعا للسياحة الدولية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
وقال البحث: إنه من المنتظر أن يبقى «الحج والعمرة» حجر الأساس في القطاع على مدار العقد المقبل، حيث تستهدف المملكة جذب 30 مليون حاج ومعتمر بحلول عام 2030، مقارنةً مع 19 مليون حاج ومعتمر أتوا إلى المملكة عام 2017، أي بزيادة قدرها 11 مليون شخص.
وأضاف: من المتوقع أن تساهم مجموعة من العوامل الرئيسة في دفع عجلة نمو السياحة الدولية في المملكة لعل أبرزها التسهيلات الجديدة لمنح التأشيرات من خلال المنصات الإلكترونية، على غرار منصة «شارك» وارتفاع أعداد المعتمرين الذين يأتون لأداء العمرة وزيارة الأماكن المقدسة والمعالم السياحية في ذات الوقت.
ونوّه بما خصصته الحكومة، ضمن رؤية المملكة 2030، وهو مبلغ 172 مليار ريال للاستثمار في قطاع الثقافة والترفيه على مدار العقد المقبل، مما يعزز من مكانة البلاد كوجهة سياحية جاذبة.
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