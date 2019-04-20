شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف فى مسيرات تأييد للتعديلات الدستورية بشركتى غزل المحلة وكفر الدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج الآلاف من عمال شركة غزل المحلة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، رافعين أعلام مصر ومرددين هتافات وطنية. كما خرج الآلاف أيضا فى مسيرة تأييد للتعديلات الدستورية لعمال شركة كفر الدوار للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى طريقهم للجان الانتخابية فى مشهد يعبر عن تأييد جميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام نحو 124 شركة لتعديلات الدستورية.

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