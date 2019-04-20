شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج لتنمية المهارات الوظيفية بقطاع الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

تطلق غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، يوم الإثنين القادم، البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل ألف شاب وفتاة في مجال «أخصائي علاقات عامة»، وذلك لمدة يومين في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويأتي البرنامج ضمن مبادرة غرفة الرياض التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل، لتلبية الاحتياجات المستجدة للقطاع الخاص.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل م. منصور الشثري، أن البرنامج الذي يعد جزءا من المبادرة، التي تتبناها غرفة الرياض لتأهيل طالبي العمل في قطاعات عديدة بسوق العمل، من خلال تدريب وتأهيل الشباب والشابات لتولي الوظائف النوعية في هذه القطاعات، انطلاقا من المسؤولية الوطنية للقطاع الخاص للمساهمة في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل. ولفت إلى أهمية العلاقات العامة في منظمة قطاع الأعمال، مما يتيح مزيدا من الفرص للشباب السعودي من خلال الحرص على تطوير المهارات من خلال الدورات المتخصصة والاحترافية في هذا المجال.

وقال الشثري: إن الدورة ستتضمن العديد من المحاور التدريبية، التي تؤهل المتدربين لوظائف أخصائي علاقات عامة، الذي أخذ في الاتساع بالسنوات الأخيرة، خصوصا في ظل تطور صناعة العلاقات العامة وتزايد أهميتها.