شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يلائم «دروب» مع احتياجات سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

تعاون صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، مع عدد من منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من ملاءمة تطويره لدورات برنامج التدريب الإلكتروني «دروب» مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح «هدف» أن دورات «دروب»؛ لتأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعيًا لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويُعدّ «دروب» برنامجًا شاملًا؛ إذ يبدأ بتقديم دورات التعلم الإلكترونية، مرورًا بالحصول على شهادات معتمدة معترف بها من كبرى الشركات في المملكة، التي تمنحك الأولوية في التوظيف المباشر لحملة هذه الشهادات. كما يقدم «دروب» فرصة الاستفادة من برنامج التدريب المنظم على رأس العمل. ويتمتع برنامج «دروب» بدعم حكومي كبير وشراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات بالقطاع الخاص؛ إذ يقدم التدريب الذي يُمكّن من تطوير المهارات الوظيفية، في حين تقدم المقرّرات في منصة «دروب» الإلكترونية، باللغتين العربية والإنجليزية، باستثناء المقرّرات اللغوية، فهي تُقدّم باللغة المطلوب تعلّمها.