شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون بحقول ظهر وأبو ماضى وأبو رديس يشاركون فى الاستفتاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك العاملون فى شركة بترول بلاعيم" بتروبل" بأعداد كبيرة فى اليوم الأول للاستفتاء من المركز الرئيسى بالقاهرة، وجميع المواقع بحقل ظهر، وحقول أبوماضى، وحقول أبورديس بقيادة المهندس عاطف حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وجميع مساعدى رئيس الشركة لإدارات ومديرى العموم مدير عام الأمن وأعضاء اللجنة النقابية المنظمون والمشرفون على تسهيل سير الاستفتاء برئاسة أيمن بركات رئيس اللجنة النقابية بالقاهرة والأقاليم ونائب رئيس النقابة العامة للبترول. وأعضاء اللجنة النقابية بكل حقول الشركة ودعاء مصطفى أمينة المرأة وعضو اللجنة النقابية.

وقد ظهرت سعادته وإقبال العاملين على الاستفتاء، مؤكدين أن هذا الاستفتاء فترة فارقة فى تاريخ مصر، حيث يعبر بيهم إلى بر الأمان.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

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