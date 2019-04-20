شكرا لقرائتكم خبر عن صور..رئيس جهاز التنظيم والإدارة يدلى بصوته فى الاستفتاء على تعديل الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدلى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصوته في أول يوم من أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بمقر لجنة "استراحة الديزل" بنهاية شارع التحرير بالدقي.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.