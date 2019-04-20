ننشر مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:
من المقرر بدء صرف مرتبات وأجور شهر أبريل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد غدٍ الاثنين 22 أبريل، وحتى نهاية الشهر، بما فيها المحول منها على البنوك.
وكانت المالية أعلنت في الثالث من الشهر الجاري، تبكير موعد صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة والخاصة بشهري أبريل ومايو من العام الحالي؛ بمناسبة قرب حلول موسم الإجازات والأعياد.
وقالت الوزارة في بيان للوزارة وقتها، إنه سيتم صرف مرتبات وأجور أبريل الحالي بدءًا من 22 إلى 30 أبريل الحالي بدلا من المواعيد المعتادة شهريًا التي تحدد موعد الصرف في الفترة من 24 إلى...
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