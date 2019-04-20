شكرا لقرائتكم خبر عن الصعايدة يزينون مشهد الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى لجان عابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشاركة كافة فئات وطوائف الشعب المصرى، لكن المغتربين الصعايدة بالقاهرة كانوا فى مقدمة المشاركين للتصويت بلجان منطقة عابدين والأزبكية. وفى لجنة مدرسة عابدين الثانوية، أقدم رجل خمسينى يدعى " أبو محمود" للمشاركة فى الاستفتاء، وحرص على اصطحاب أحد أصدقاءه وكلاهما يعمل حارس عقار بمنطقة عابدين، ورغم الزحام الملحوظ فى هذه اللجنة أصر الرجل الخمسينى على الوقوف ضمن طوابير الناخبين. " أبو محمود" كان يفضل عدم الحديث عن مهنته أو مشاركته فى الاستفتاء، لكنه بكلمات قليلة عبر عن موقفه من التعديلات وقال:"أنا جاى من بيتى أقول نعم.. وهعلم صح على الموافقة عشان أحافظ على الأمن والأمان وأن العجلة تمشى والأحوال تتحسن".

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.