شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يدعو المواطنين للمشاركة بالاستفتاء لصناعة مستقبل أفضل للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه أدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داعيا المواطنين إلى المشاركة فى الاستفتاء كونه جزء من استقرار الوطن.

وأضاف الوزير، أن صوت كل مواطن هو استحقاق دستورى، ينبغى لأى مواطن أن يتحصل عليه لكى يسهم فى مستقبل وطنه وهو أيضا واجب وطنى يحب أن يؤديه.

وأشار الوزير إلى أهمية المشاركة في المرحلة الراهنة، كونها تعكس صورة مصر الحضارية، وإصرار شعبها على استكمال مسيرة الديموقراطية.

ودعت الجميع للمشاركة الايجابية بالنزول للتصويت فى الاستفتاء من أجل صناعة مستقبل أفضل لوطننا الحبيب.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.