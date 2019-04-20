الارشيف / الاقتصاد

رئيس البريد يدلى بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية ويدعو الموظفين للمشاركة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد يدلى بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية ويدعو الموظفين للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم السبت، بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة صلاح الدين بالتجمع الخامس.

 

Advertisements

وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن المشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية واجب وطنى ولابد من مشاركة الجميع فيه لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار والانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية الكبري من أجل وضع مصر فى مصاف الدول الكبرى والمتقدمة.

 

وأوضح عصام الصغير أنه قال نعم للتعديلات الدستورية ليستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسى الإنجازات التى بدأها وليجنى الشعب المصرى ثمار الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها، كما دعا رئيس البريد جميع العاملين بالبريد المصرى البالغ عددهم 50 ألف موظف للمشاركة فى الاستفتاء الدستورى للمساهمة فى رسم مستقبل مصر بتعديلات دستورية تواكب متطلبات المرحلة القادمة وتساهم فى عملية الاستقرار السياسى، مؤكداً عدم الانصياع إلى الدعوات المغرضة التى تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء والعزوف عنه لأن ذلك يعد خيانة للأمانة التى يتحملها كل مواطن تجاه بلده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البريد يدلى بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية ويدعو الموظفين للمشاركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا