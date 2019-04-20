شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 20-4-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 20 أبريل، استقرار ملحوظ حيث سجل الذهب لعيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 609 جنيها للجرام، فى أدنى مستوى للذهب خلال عام 2019.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 24 سجل اليوم 696 جنيها للجرام

عيار 21 سجل اليوم 609 جنيها للجرام

عيار 18 سجل اليوم 522 جنيها للجرام

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل 4872 جنيها

Advertisements

أوقية الذهب تسجل أدنى سعر فى شهرين 1275 دولار.

وقال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية أمس، إن أسعار الذهب العالمية تسجل أدنى سعر لها منذ قرابة شهر ونصف، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى مصر ليسجل انخفاض لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هبوط الدولار فى مصر سواء بالمصارف الرسمية والبنوك، إضافة إلى السوق الموازى، دفع سعر الذهب للهبوط بشكل ملحوظ، على مدار الأيام القليلة الماضية.

سعر الذهب فى مصر، ضمن الخدمات المقدمة من الخليج 365، مصحوبة بتحليل لوضع سوق الصاغة فى مصر، وكذلك التأثيرات العالمية على المعدن النفيس وانعكاس ذلك على السوق المصري.