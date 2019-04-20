شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى أكتوبر" توزع أتوبيسات المصانع لنقل الناخبين إلى مقار الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الجمعية ستشكل مركز لمتابعة تصويت العاملين بمصانع المدينة للتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجان المغتربين، كما ستوزع أتوبيسات نقل العاملين لنقل سكان المدينة إلى مقار الاقتراع.

وأضاف شعبان، لـ"الخليج 365"، أن الجمعية دعت كافة أعضائها للمشاركة الإيجابية، بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بعد الجولة التى أجرتها مع الأعضاء لشرح التعديلات الدستورية، وأهمية إجرائها بالإضافة إلى ضرورة المشاركة الإيجابية من خلال حث العاملين على المشاركة وتسهيل التصويت فى الاستفتاء ، مع التأكيد على حرية كل عضو فى قراره بالموافقة من عدمه.

Advertisements