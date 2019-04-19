مستشار وزير الطاقة السعودي: سوق النفط ستتوازن جيدا على الأرجح في 2019

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قال إبراهيم المهنا مستشار وزير الطاقة السعودي اليوم إنه يتوقع أن تتوازن سوق النفط على نحو جيد هذا العام.

وقال المهنا خلال قمة للنفط في باريس “هذا العام، شهدنا تطبيق قرار أوبك+. من المحتمل تمديد الخفض حتى نهاية العام بناء على أوضاع السوق”.واتفقت مجموعة أوبك+ العام الماضي على خفض الإنتاج في رد فعل جزئي على زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي.