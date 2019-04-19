"المجموعة المالية" تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 21.9%، وجاءت بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 493 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10%. وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 417.8 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.5%، وفى المركز الرابع تأتى شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 399.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.1%، وفى المركز الخامس شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 334.5 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.8%. Advertisements وجاء فى المركز السادس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 243.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.9%، سيجما لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 234.2 مليون جنيه بنسبة 4.7%، وحل فى المركز الثامن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 232.6 مليون جنيه بنسبة 4.7%. وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا أرقام لتداول الأوراق المالية، اتش.اس.بى.سى سيكوريتيز إيجيبت، بقيمة تداول 215.4 مليون جنيه، و 172.6 مليون جنيه جنيه، بنسبة 4.4%، 3.5% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

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