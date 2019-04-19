شكرا لقرائتكم خبر عن فيات كرايسلر تستدعى 320 ألف سيارة دارت فى أمريكا الشمالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فيات كرايسلر اليوم الجمعة إنها تستدعى ما يزيد عن 320 ألف سيارة دودج دارت مدمجة فى أمريكا الشمالية معرضة لاحتمال أن تتحرك من مكانها بعد إيقافها بسبب جزء معيب يمكن أن يسمح لكابل النقل بالانفصال عن جهاز نقل الحركة.
وقالت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية إن الاستدعاء يشمل سيارات دارت المُصنعة من عام 2013 حتى 2016 المزودة بناقل حركة أوتوماتيكى وإن العيب قد يمنع السائقين من تحويل السيارة إلى وضع التوقف.
وقالت الشركة ، إنها ليست على دراية بأى حوادث أو إصابات ترتبط بالمشكلة لكنها تلقت عدة آلاف من التقارير المرتبطة بعمليات إصلاح للسيارات، وأضافت أن جزءا داخليا من الكابل قد يتآكل بعد تعرضه لدرجة مرتفعة من الحرارة والرطوبة المحيطتين لفترة طويلة.
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