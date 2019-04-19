شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل تشييد البناء فى أمريكا ويقترب من أدنى مستوى فى عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض معدل تشييد المنازل بالولايات المتحدة لأدنى مستوى فى عامين تقريبا فى مارس، جراء استمرار ضعف فئة تشييد الوحدات السكنية لأسرة واحدة، بما يشير إلى أن سوق الإسكان تواصل مواجهة صعوبات على الرغم من انخفاض فائدة الرهن العقارى.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن معدل البدء فى تشييد المنازل نزل 0.3% إلى مستوى سنوى مُعدل فى ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.139 مليون وحدة الشهر الماضى وهو أدنى مستوى منذ مايو 2017.

وجرى تعديل بيانات فبراير لتُظهر انخفاض معدل البدء فى تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.142 مليون وحدة بدلا من القراءة المسجلة سابقا البالغة 1.162 مليون وحدة.

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وانخفضت تصاريح البناء 1.7 % إلى 1.269 مليون وحدة فى مارس وهو أقل مستوى فى 5 أشهر، لتتراجع تصاريح البناء فى الوقت الحالى لثلاثة أشهر على التوالى، وتراجعت تصاريح بناء الوحدات السكنية لأسرة واحدة إلى أدنى مستوى فى أكثر من عام ونصف العام فى مارس فى نذير شؤم لنشاط البدء فى تشييد المنازل فى الأشهر المقبلة.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة معدل البدء فى تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.230 مليون وحدة فى مارس.