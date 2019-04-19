شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 19-4-2019 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 19-4-2019، حيث سجل سعر كيلو الفراخ 27 جنيها للكيلو تسليم المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 31-33 جنيها، وبلغ سعر الكتكوت بين 7.30-7.50 جنيه تسليم المزرعة.

وسجلت أسعار البيض 35.50 جنيه للكرتونة بسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح من 40.5 إلى 42.5 جنيها للكرتونة.