إينى الإيطالية توقع اتفاق تنقيب وإنتاج مع إمارة رأس الخيمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت إينى اتفاقا للتنقيب وتقاسم الإنتاج مع إمارة رأس الخيمة، فى أحدث توسع لشركة النفط الإيطالية فى منطقة الشرق الأوسط. ويشمل الاتفاق المنطقة البحرية (أ) فى رأس الخيمة، إحدى الإمارات السبع فى دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت إينى فى بيان أمس الخميس إن الاتفاق وُقع بين إينى وهيئة رأس الخيمة للبترول. وتبلغ مساحة المنطقة (أ) 2412 كيلومترا مربعاً، وستتولى إينى دور المشغل للمنطقة، مع حقوق مشاركة بنسبة 90 %، فيما ستملك غاز رأس الخيمة النسبة المتبقية البالغة 10%. Advertisements وفى وقت سابق من العام، تعهدت إينى بمبلغ قيمته 3.3 مليار دولار لشراء جزء من رابع أكبر مصفاة فى العالم فى الإمارات، لتزيد طاقتها الإنتاجية للتكرير بأكثر من الثلث. وفى يناير، أرست شركة النفط فى إمارة الشارقة امتيازات فى 3 مناطق على إيني. وفى نفس الشهر، وقعت إينى اتفاق تنقيب وإنتاج مع سلطنة عمان المجاورة للإمارات.

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